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СК проведет проверку инцидента с оставленным в машине ребенком в Москве
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК проведет проверку инцидента с оставленным в машине ребенком в Москве

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Савицкого, 4Карта всех событий

Следователи проведут доследственную проверку по факту нахождения ребенка без присмотра взрослых в автомобиле на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по столице.

Речь идет об инциденте на улице Маршала Савицкого, дом 4.

Отмечается, что СК проведет необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Как уточняется на сайте ведомства, мать ребенка пояснила, что, вернувшись из магазина, не стала сразу будить заснувшую дочку.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции помогли освободить из машины ребенка, которого там забыла его мама. Уточнялось, что после освобождения из авто двухлетнего ребенка к машине вернулась его мать.

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ГСУ СК РФребенокпроверка
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