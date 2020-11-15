В МВД уточнили подробности инцидента с запертым в машине ребенком на юго-западе Москвы

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Россия, Москва, улица Маршала Савицкого, 4 Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции помогли освободить из машины ребенка, которого там забыла его мама. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

Речь идет об инциденте на улице Маршала Савицкого, дом 4.

— Для вскрытия автомашины были приглашены сотрудники МЧС, — пояснили в МВД.

Уточняется, что после освобождения из авто двухлетнего ребенка к машине вернулась его мать. Женщина сообщила, что отлучилась в магазин. Добавляется, что по данному факту проводится проверка.

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