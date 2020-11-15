Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В МВД уточнили подробности инцидента с запертым в машине ребенком на юго-западе Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В МВД уточнили подробности инцидента с запертым в машине ребенком на юго-западе Москвы

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Савицкого, 4Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции помогли освободить из машины ребенка, которого там забыла его мама. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

Речь идет об инциденте на улице Маршала Савицкого, дом 4.

— Для вскрытия автомашины были приглашены сотрудники МЧС, — пояснили в МВД.

Уточняется, что после освобождения из авто двухлетнего ребенка к машине вернулась его мать. Женщина сообщила, что отлучилась в магазин. Добавляется, что по данному факту проводится проверка.

Читайте также: Женщину с инфарктом доставили на вертолете из ТиНАО в столичную больницу

МоскваребенокМВД РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Отчего мы стали так скучны

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте