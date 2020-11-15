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Пользователи Сети обвинили Решетову в манипуляции ребенком
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Пользователи Сети обвинили Решетову в манипуляции ребенком

Оксана Васильева

Звезды

Бывшая девушка рэпера Тимати регулярно публикует в своем аккаунте в Instagram фото и видео годовалого сына от бывшего возлюбленного.

Напомним, модель находилась в отношениях с Тимати шесть лет. С музыкантом они остались в хороших отношениях, часто проводят вместе время.

В недавней публикации в своем аккаунте Решетова показала, как ее годовалый сын Ратмир ест кусочек огурца. В подписи к видео она обозначила, что ребенок, вероятно, в этот момент вспоминает о картошке фри, которой накануне его угощал папа.

Как пишут «Невские новости», подписчики в комментариях упрекнули девушку, что подобными словами она пытается привлечь внимание бывшего возлюбленного и что манипулировать ребенком, пытаясь напомнить о себе, — не самое достойное занятие.

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