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Рыбу переселили на время реконструкции пруда
Сотрудник Мосводостока Николай Филин (на первом плане) перемещает выловленную из Ясного пруда рыбу в специальный резервуар для перевозки / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Рыбу переселили на время реконструкции пруда

Алексей Хорошилов

Экология

Накануне выходных специалисты Мосводостока выловили всю рыбу из реконструируемого Ясного пруда в Южном Медведкове и выпустили ее в Дворцовый пруд, расположенный в Останкинском районе.

Рыбы, живущие в столичных прудах, прекрасно переносят зиму. Когда поверхность водоема покрывается льдом, карпы и караси зарываются в ил и ждут тепла. Чтобы зимой рыбам было чем дышать, на прудах бурят лунки и ставят аэрационные ящики.

Работы по капремонту Ясного пруда уже начались, и для их проведения пришлось спустить воду.

— Реконструкция пруда проводится для того, чтобы удалить иловые отложения, углубить дно, чтобы в дальнейшем избежать цветения и зарастания пруда водорослями, — рассказал ведущий инженер отдела организации работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений ГУП «Мосводосток» Юрий Булавин.

Рыб, живущих в Ясном пруду, пришлось спасать. Для этого после спуска основного объема воды на дне выкопали приямок, куда собралась вся рыба. Работники Мосводостока сачками выловили порядка 200 килограммов карасей и карпов и поместили всю рыбу в специальный резервуар.

— Эта рыба останется в Дворцовом пруду, расположенном возле телецентра. Это большой и глубокий пруд, места ей хватит, — отметил заместитель начальника эксплуатационного гидротехнического района № 3 Алексей Симонов.

После реконструкции в 2021 году в Ясный пруд снова запустят рыбу. В рамках капремонта, помимо углубления дна, проведут гидроизоляцию и благоустройство прилегающей территории.

КСТАТИ

Из Ясного пруда выловили еще и черепаху. В Мосводостоке отмечают, что это обычное явление. Часто люди покупают черепах домой, но потом решают от них избавиться и выпускают в ближайший пруд. Выловленная черепашка тоже отправилась жить в Дворцовый.

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Столичные водоемыМосводостокрыба
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