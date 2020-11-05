Ил со дна Яузы убирают и используют как вторсырье

Начальник управления экологической безопасности ГУП «Мосводосток» Кирилл Алексеев демонстрирует, как работает флокулянт, фильтрующий воду и ил / Фото: Артем Соболев, «Вечерняя Москва»

Специалисты Мосводостока очищают дно Яузы от ила и мусора. Работы идут полным ходом, завершить их планируют до конца года.

На дне любого водоема со временем образуются иловые отложения. Это естественный процесс: во время дождя землю смывает с берегов, к этому прибавляются продукты жизнедеятельности водной фауны, размножающиеся и умирающие водоросли.

— Все это приводит к тому, что водный объект становится мутным, заиливается, в воде падает содержание кислорода, ультрафиолет уже не может с такой легкостью проходить сквозь толщу воды, — рассказывает начальник управления экологической безопасности ГУП «Мосводосток» Кирилл Алексеев.

Чтобы очистить дно пруда от ила и мусора, можно слить воду, пригнать экскаватор, который ковшом вычерпает все лишнее. Но как быть, если нужно очистить и углубить дно реки, протекающей в городе?

Для очистки дна Яузы специалисты Мосводостока используют установку Watermaster Classic III — это плавсредство с «буром», который одновременно рыхлит дно, смешивает утрамбованный ил с водой и перекачивает его по трубе на установки по обезвоживанию илового осадка.

Следом возникает новая задача — отделить ил от воды. Откачанная со дна жижа кажется однородной, потому что частички ила очень мелкие. Для этого на установках по обезвоживанию в эту субстанцию добавляют флокулянт — вещество, связывающее множество мелких частиц в более крупные. Получившийся осадок проще отделить от воды.

КСТАТИ

Прежде чем слить воду, из которой выделили иловый осадок, в реку, она какое-то время отстаивается в спецрезервуарах. Ил со дна Яузы прошел тестирование на токсичность и получил пятый, самый низкий, класс опасности. «Отжатый» иловый осадок можно применять как вторсырье для технического грунта в строительстве.

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