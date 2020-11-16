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СМИ: МВД решило ловить серийных преступников с помощью нейросетей
Фото: pixabay.com

СМИ: МВД решило ловить серийных преступников с помощью нейросетей

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство внутренних дел России представило проект по внедрению искусственного интеллекта для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника. Об этом рассказал источник, знакомый с содержанием презентации.

Согласно планам ведомства, искусственный интеллект будет задействован в программном обеспечении, которое должно позволить автоматически выявлять признаки серийных преступлений.

Кроме того, нейросети должны будут помочь в опознании преступников по полученному с мест преступлений биологическому материалу.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, проводившего стратегическую сессию по данной технологии, подтвердили, что МВД презентовало соответствующий проект, сообщает РБК.

Ранее в Следственном комитете рассказали, как специальные программы помогают в опознании человека, даже если он стоит практически спиной к камере.

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нейросетьискусственный интеллектМВД
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