СМИ: МВД решило ловить серийных преступников с помощью нейросетей

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Министерство внутренних дел России представило проект по внедрению искусственного интеллекта для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника. Об этом рассказал источник, знакомый с содержанием презентации.

Согласно планам ведомства, искусственный интеллект будет задействован в программном обеспечении, которое должно позволить автоматически выявлять признаки серийных преступлений.

Кроме того, нейросети должны будут помочь в опознании преступников по полученному с мест преступлений биологическому материалу.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, проводившего стратегическую сессию по данной технологии, подтвердили, что МВД презентовало соответствующий проект, сообщает РБК.

Ранее в Следственном комитете рассказали, как специальные программы помогают в опознании человека, даже если он стоит практически спиной к камере.

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