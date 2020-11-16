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Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» стартовал в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» стартовал в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице стартовал VI Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс — 2020». Он проходит в очно-дистанционном режиме.

Победители от Москвы поучаствуют в VI Национальном чемпионате, который будет проведен с 23 по 29 ноября. В региональном этапе поучаствуют 885 победителей отборочного тура, большая часть из них — студенты и школьники.

Участники будут соревноваться по 74 компетенциям в разных сферах, среди которых ИТ-технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство.

Им предстоит выполнить задания на 29 отдельных площадках. Оценивать результаты будут 400 экспертов, более половины из которых — московские работодатели.

Триста волонтеров будут оказывать помощь в проведении мероприятия. В этом году добровольцы поучаствуют в регистрации участников и организации логистики по площадкам, также они будут следить за соблюдением мер профилактики коронавируса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В прошлом году в чемпионате «Абилимпикс» поучаствовали несколько тысяч человек. Они соревновались в веб-дизайне, робототехнике, лазерных технологиях и еще примерно в 100 дисциплинах.

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школьники и студенты«Абилимпикс»технологии
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