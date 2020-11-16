Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Познавательную онлайн-программу подготовили для москвичей столичные парки

Познавательную онлайн-программу подготовили для москвичей столичные парки

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, парк СокольникиКарта всех событий

Парки столичного департамента культуры подготовили новые познавательные лекции, виртуальные прогулки и прямой эфир с Дедом Морозом для горожан.

С 16 ноября для москвичей парк «Сокольники» начнет проводить онлайн-уроки по эстрадно-джазовому вокалу. Встречи будут проходить на платформе Zoom, первая из них состоится в понедельник в 13:00.

Усадьба Воронцово опубликует лекцию «Мозаика. Виды и история». Пользователи узнают, что такое смальта, где ее используют и как она связана с раннехристианскими узорами в храмах. Лекцию опубликуют на страницах парка в соцсетях.

Московская усадьба Деда Мороза проведет прямой эфир с зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой. В день своего рождения, 18 ноября, Дед Мороз напомнит москвичам, как написать и отправить ему новогоднее электронное письмо.

Онлайн-викторину подготовил парк «Фили». Дед Мороз задаст вопросы о различиях между ним и Санта-Клаусом. Правильные ответы опубликуют 22 ноября в 15:00.

Кроме того, парк «Фили» подготовил онлайн-экскурсию из цикла «Путешествие в прошлое», музей-заповедник «Царицыно» опубликовал лекцию, посвященную топиарному искусству, а Бабушкинский парк покажет лекции от психолога, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» стартовал в Москве

лекциястоличные паркионлайн-мероприятия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте