Познавательную онлайн-программу подготовили для москвичей столичные парки

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Парки столичного департамента культуры подготовили новые познавательные лекции, виртуальные прогулки и прямой эфир с Дедом Морозом для горожан.

С 16 ноября для москвичей парк «Сокольники» начнет проводить онлайн-уроки по эстрадно-джазовому вокалу. Встречи будут проходить на платформе Zoom, первая из них состоится в понедельник в 13:00.

Усадьба Воронцово опубликует лекцию «Мозаика. Виды и история». Пользователи узнают, что такое смальта, где ее используют и как она связана с раннехристианскими узорами в храмах. Лекцию опубликуют на страницах парка в соцсетях.

Московская усадьба Деда Мороза проведет прямой эфир с зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой. В день своего рождения, 18 ноября, Дед Мороз напомнит москвичам, как написать и отправить ему новогоднее электронное письмо.

Онлайн-викторину подготовил парк «Фили». Дед Мороз задаст вопросы о различиях между ним и Санта-Клаусом. Правильные ответы опубликуют 22 ноября в 15:00.

Кроме того, парк «Фили» подготовил онлайн-экскурсию из цикла «Путешествие в прошлое», музей-заповедник «Царицыно» опубликовал лекцию, посвященную топиарному искусству, а Бабушкинский парк покажет лекции от психолога, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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