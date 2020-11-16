Познавательную онлайн-программу подготовили для москвичей столичные парки
Парки столичного департамента культуры подготовили новые познавательные лекции, виртуальные прогулки и прямой эфир с Дедом Морозом для горожан.
С 16 ноября для москвичей парк «Сокольники» начнет проводить онлайн-уроки по эстрадно-джазовому вокалу. Встречи будут проходить на платформе Zoom, первая из них состоится в понедельник в 13:00.
Усадьба Воронцово опубликует лекцию «Мозаика. Виды и история». Пользователи узнают, что такое смальта, где ее используют и как она связана с раннехристианскими узорами в храмах. Лекцию опубликуют на страницах парка в соцсетях.
Московская усадьба Деда Мороза проведет прямой эфир с зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой. В день своего рождения, 18 ноября, Дед Мороз напомнит москвичам, как написать и отправить ему новогоднее электронное письмо.
Онлайн-викторину подготовил парк «Фили». Дед Мороз задаст вопросы о различиях между ним и Санта-Клаусом. Правильные ответы опубликуют 22 ноября в 15:00.
Кроме того, парк «Фили» подготовил онлайн-экскурсию из цикла «Путешествие в прошлое», музей-заповедник «Царицыно» опубликовал лекцию, посвященную топиарному искусству, а Бабушкинский парк покажет лекции от психолога, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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