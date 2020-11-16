Более 30 школ и детских садов появятся в ТиНАО за три года

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В ТиНАО планируют построить 33 школы и детских сада за три года. Об этом сообщили в информационной службе портала Стройкомплекса Москвы в понедельник, 16 ноября.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, главной задачей в ТиНАО на ближайшие годы является строительство социальных объектов в шаговой доступности от жилых районов.

— За три года планируется построить 33 школы и детских садов, 11 поликлиник и станций скорой помощи, четыре дома культуры и другие объекты, — сказал глава департамента.

Он отметил, что за эти годы в ТиНАО появится также около 150 километров магистральных дорог, проездов и районных дорог. Кроме того, Владимир Жидкин уточнил, что на развитие Новой Москвы выделят около 120 миллиардов рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в ТиНАО разработали проект экопарка «Летова Тропа» — там появится лыжно-беговая трасса, протяженность которой превышает пять километров.

Читайте также: Дом со встроенным детским садом построят в составе ЖК в Новой Москве