Нефть продолжила дорожать после уверенного роста на прошлой неделе

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В начале новой недели нефть дорожает, следует из данных торгов на утро понедельника, 16 ноября.

К примерно восьми утра фьючерсы на сырье Brent с поставкой в январе подросли на 1,08 процента до 43,24 доллара за баррель. Наряду с этим декабрьские фьючерсы WTI поднялись на 1,40 процента до 40,69 доллара за баррель.

Котировки растут после повышения более чем на восемь процентов по итогам минувшей недели. В настоящее время черное золото растет в цене в надежде, что коронавирусные ограничения в США не будут чрезвычайно жесткими.

Ранее экономист Алексей Коренев рассказал «Вечерней Москве», что ждет нефть и российский рубль в ближайшие полгода.

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