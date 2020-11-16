Новогодние экскурсии в Московской усадьбе Деда Мороза начнутся с 21 ноября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

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Новогодние экскурсии в Московской усадьбе Деда Мороза начнут проводить с 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе усадьбы в понедельник, 16 ноября.

Для москвичей подготовили интерактив «Новогодний переполох», во время которого предлагается помочь зимнему волшебнику подготовиться к празднику.

Горожане смогут увидеть уникальные скульптуры, посвященные детским сказкам — «12 месяцев», «Алиса в стране чудес», «Волшебник изумрудного города», «Золушка», «Щелкунчик». Кроме того, в этом году усадьба предлагает услугу персонального видеопоздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

— Теперь Дед Мороз сможет пожелать исполнения желаний, похвалить за успехи и достижения и, конечно, поздравить с наступающим Новым годом в современном формате, — говорится в сообщении.

Все мероприятия в Московской усадьбе Деда Мороза будут проходить с обязательным соблюдением эпидемиологических норм.

В пресс-службе напомнили, что в парках столицы с 18 ноября заработает новогодняя почта, передает агентство городских новостей «Москва».

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