«Бесконечное уничижение»: Савичева откровенно рассказала о борьбе с анорексией

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева рассказала о том, как боролась с анорексией. По ее словам, она началась считать себя полной после одного снимка, на котором из-за ракурса у нее получились пухлые щеки.

Звезда подавляла чувство голода, которое со временем ослабело. Рацион исполнительницы составлял маленькое количество еды.

— Например, йогурт с утра и днем — пачка чипсов. И все. Я придумывала собственные диеты: сегодня ела одни огурцы, а завтра — одни фрукты, — поделилась Савичева.

Она отметила, что предупреждала родителей о том, что не будет есть. Договориться с певицей, по ее словам, было невозможно.

— И к 15 годам я заработала анорексию. Мой минимальный вес составлял 37 килограмм — при росте 160 сантиметров, — призналась певица.

Исполнительница рассказала, что из-за болезни волосы стали ломкими и тусклыми, произошел гормональный сбой — она всегда чувствовала себя несчастной. Савичева испытывала удовлетворение только тогда, когда ей говорили, что она худая.

— Я упорно гналась за идеалом, хоть и сама не знала, за каким именно. Ни о какой уверенности в себе тогда речи не шло. Наоборот, это было бесконечное уничижение себя. Бабушка, увидев меня, плакала. Пыталась повлиять, кормила меня, предлагала приготовить что угодно — только бы я ела. Попытки были практически безуспешными, — цитирует певицу портал Woman.ru.

Юлия Савичева призвала девушек отказаться от жестких диет, последствия которых отражаются на женском здоровье. Она отметила, что едва не лишила себя возможности стать мамой.

— Последствия анорексии никогда до конца не исчезнут, это остается в тебе — в большей или меньшей степени. Я борюсь с собой, но иногда начинаю жестить — это видит муж и останавливает меня, даже угрожает. Любовь — еще одна часть моей психотерапии, — заключила исполнительница.

Ранее певица показала поклонникам свою архивную фотографию из детства. При этом артистка сделала коллаж, добавив фотографию своей дочки.

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