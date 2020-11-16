Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 350 парковочных мест выставят на торги в Теплом Стане
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Более 350 парковочных мест выставят на торги в Теплом Стане

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Тёплый Стан, жилой комплекс Тёплый КрайКарта всех событий

В столичном районе Теплый Стан на торги до конца 2020 года выставят более 350 парковочных мест. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике в понедельник, 16 ноября.

Уточняется, что на юго-западе Москвы уже выставили на торги без объявления цены 69 машино-мест. Еще 285 будут представлены поэтапно до конца этого года.

Так, в аукционе уже участвуют места по адресу улица Академика Виноградова, дом 5, сооружение 2.

В пресс-службе отметили, что все лоты будут представлены без объявления цены, покупатели смогут предложить ее во время электронных торгов.

Площадь выставленных лотов составляет от 11,3 до 25,8 квадратного метра.

Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, средняя конкуренция на подобных торгах составляет восемь человек на лот, конечная цена одного квадратного метра — 16,1 тысячи рублей, передает Интерфакс.

Читайте также: Более 10 нежилых помещений выставили на продажу в Зеленограде

торгипарковочные места«Теплый Стан»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Все мнения
О проекте