Более 350 парковочных мест выставят на торги в Теплом Стане

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Тёплый Стан, жилой комплекс Тёплый Край Карта всех событий

В столичном районе Теплый Стан на торги до конца 2020 года выставят более 350 парковочных мест. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике в понедельник, 16 ноября.

Уточняется, что на юго-западе Москвы уже выставили на торги без объявления цены 69 машино-мест. Еще 285 будут представлены поэтапно до конца этого года.

Так, в аукционе уже участвуют места по адресу улица Академика Виноградова, дом 5, сооружение 2.

В пресс-службе отметили, что все лоты будут представлены без объявления цены, покупатели смогут предложить ее во время электронных торгов.

Площадь выставленных лотов составляет от 11,3 до 25,8 квадратного метра.

Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, средняя конкуренция на подобных торгах составляет восемь человек на лот, конечная цена одного квадратного метра — 16,1 тысячи рублей, передает Интерфакс.

Читайте также: Более 10 нежилых помещений выставили на продажу в Зеленограде