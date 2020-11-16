«Вот это аппарат»: Решетова похвасталась новой машиной

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала поклонникам машину, похожую на бэтмобиль. Соответствующий ролик модель опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео девушка заправляет автомобиль, садится на него и уезжает. Отмечается, что таким транспортом пользовался персонаж Бэтмен из вымышленной вселенной DC.

—Когда Бэтмена нет в городе ... — подписала видео Решетова.

Поклонники восхитились новым автомобилем модели и оставили комментарии.

«Вот это аппарат», «Пушка просто», «Осталась только женщина кошка», «Крутооооо», — отметили фолловеры.

Ранее Решетова назвала продукты, которые она исключила из рациона. Девушка ответила, что под запретом у нее свинина и йогурты. Остальное она ест по настроению. Также на отдыхе модель может сделать себе послабление в питании.

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