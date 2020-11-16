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«К тебе можно?»: Ирина Шейк попросилась на шоу к Тимати
Ирина Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk/

«К тебе можно?»: Ирина Шейк попросилась на шоу к Тимати

Юлия Ямпольская

Звезды

Известная модель Ирина Шейк пришла к рэперу Тимати, который является главным героем шоу «Холостяк». Соответствующий пост с роликом появился на странице музыканта в социальной сети Instagram.

На видео девушка появляется на пороге певца. Она интересуется, остались ли места на шоу к исполнителю.

— Привет! К тебе можно попасть на «Холостяк»? Чего тупишь? Можно или нет? — спросила Шейк.

Тимати не мог издать ни единого звука от удивления. Поклонники отметили, что ждут в проекте появления модели.

Ранее стало известно, что рэпер официально стал новым героем шоу «Холостяк». Певец поучаствует в съемках восьмого сезона шоу, в котором несколько девушек будут бороться за внимание и любовь главного героя.

Читайте также: Тимати впервые прокомментировал участие в «Холостяке»

шоу «Холостяк»ТиматиИрина Шейк
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