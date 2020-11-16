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Вирусолог опроверг пользу растительных продуктов, способных подавлять COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вирусолог опроверг пользу растительных продуктов, способных подавлять COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил выводы немецких ученых о том, что такие растительные продукты, как гранат и черноплодная рябина, могут подавить коронавирусную инфекцию.

Он отметил, что они не относятся к эффективной медицине.

— Это, что называется, в пользу бедных средства. Ничто не действует против вируса в организме, нет таких средств, — рассказал специалист в комментарии телеканалу «Звезда».

Он уточнил, что натуральные продукты повышают иммунитет человека и несут в себе витамины и полезные растительные вещества. Однако это не имеет отношения к вирусу.

Ранее ученые сообщили, что нашли натуральный продукт, который может подавить до 97 процентов патогенов коронавируса в организме человека. Специалисты уточнили, что сок черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай имеют вирулицидный эффект.

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