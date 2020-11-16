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Ученые назвали способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Рябина / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ученые назвали способные подавлять COVID-19 растительные продукты

Юлия Ямпольская

Здоровье

Найден натуральный продукт, которые может подавить до 97 процентов патогенов коронавируса в организме человека. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили ученые из института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма Препринт статьи о работе исследователей доступен на портале bioRxiv.

Специалисты уточнили, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый имеют вируцилидный эффект.

По мнению экспертов, черноплодная рябина может на 97 процентов подавить активность коронавирусной инфекции, а сок граната и зеленый чай — на 80 процентов.

Также исследователи отметили, что натуральные соки и зеленый чай способны ослабить COVID-19, потому что создают кислую среду и содержат в себе растительные полифенолы — они оказывают негативное влияние на инфекцию.

Ранее сообщалось, что рыбий жир наряду с другими пищевыми добавками не может служить надежным средством защиты от коронавируса, несмотря на то, что в нем содержатся витамины групп A и D, способные стать поддержкой для иммунитета.

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