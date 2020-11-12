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Эпидемиолог рассказала, помогает ли рыбий жир в борьбе с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Эпидемиолог рассказала, помогает ли рыбий жир в борьбе с коронавирусом

Захар Чайченко

Здоровье

Рыбий жир наряду с другими пищевыми добавками не может служить надежным средством защиты от коронавируса, несмотря на то, что в нем содержатся витамины групп A и D, способные стать поддержкой для иммунитета, рассказала ведущий эксперт эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

По словам эпидемиолога, для того чтобы обеспечить надежную защиту от инфекции, рыбий жир нужно сочетать с социальным дистанцированием, применением средств индивидуальной защиты, а также с использованием антисептических средств.

Кроме того, она добавила, что члены Роспотребнадзора в данный момент следят за исследованиями норвежских ученых в области применения рыбьего жира против коронавирусной инфекции. С ее слов, если данные исследования подтвердят пользу рыбьего жира и содержащихся в нем витаминов, то в дальнейшем это отразится на клинических рекомендациях по всему миру, передает РИА Новости.

В заключение она добавила, что множество проведенных учеными-медиками работ засвидетельствовали положительные эффекты употребления рыбьего жира. Во-первых, он обладает противовоспалительным эффектом и повышает иммунную защиту. Кроме того, он оказывает благоприятное воздействие на обмен веществ и состояние сердечно-сосудистой системы, уточнила Вершинина.

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