Мужчина в Москве напал на полицейских после замечания об отсутствии маски

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Мира, 211к2 Карта всех событий

В одном из торговых центров Москвы мужчина напал на сотрудников полиции после сделанного ему замечания об отсутствии маски. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице.

Уточняется, что инцидент произошел в торговом центре по адресу проспект Мира, 211.

— Гражданин находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты. На неоднократные замечания полиции он не реагировал, вел себя агрессивно, оскорблял сотрудников полиции, нецензурно выражался и причинил одному из полицейских телесные повреждения, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нарушителя доставили в отделение с применением физической силы и специальных средств. В отношении него составили протокол о нарушении требований правовых актов города Москвы.

Следователи возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника полиции. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, добавили в ведомстве.

Читайте также: Боец Яндиев впервые прокомментировал нападение на Харитонова