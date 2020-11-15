Боец Яндиев назвал Харитонова лжецом и пообещал объяснить причины конфликта 

Фото: instagram.com / adam_yandiev_boroda

Боец смешанных единоборств Адам Яндиев призвал не писать «чушь и ересь со слов» спортсмена Сергея Харитонова, с которым у него произошел конфликт в «Лужниках». Об этом заявил сам Яндиев.

Он назвал Сергея Харитонова лжецом. В сториз своего Instagram-аккаунта боец анонсировал интервью с ним, в котором появятся подробности конфликта.

— Будет полное интервью, где от начала до конца про наши отношения с этим персонажем. Тот конфликт, который между нами произошел — все с фактами, доказательствами, — заявил Яндиев.

Ранее сообщалось, что конфликт произошел между бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и бойцом смешанных единоборств Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев неожиданно нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

Позже правоохранители задержали и доставили в отделение одного из участников драки, в которой пострадал российский боец Сергей Харитонов. В ГУ МВД по Москве уточнили, что трое граждан подрались во Дворце спорта ОК «Лужники» 13 ноября. Полиция начала проверку.

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