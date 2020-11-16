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Профессор центра Гамалеи объяснил, почему безопасна вакцина от COVID-19
Фото: youtube.com / RT Россия

Профессор центра Гамалеи объяснил, почему безопасна вакцина от COVID-19

Виктория Федотова

Здоровье

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, почему вакцина от коронавирусной инфекции безопасна для людей.

— Люди, которые разрабатывали эту вакцину, знают, что вакцина не вызывает ничего плохого у довольно большого количества людей. Нет причин для каких-то тяжелых и отдаленных последствий. Это же не живой вирус. Он попадает в организм, потом это все разваливается и исчезает, никуда не идет, — заявил ученый.

По словам Альтштейна, вирусологи выясняют, насколько долгосрочный иммунитет формируется после вакцины. Он подчеркнул, что при вакцинации развиваются антитела, и можно быть уверенным, что человек будет защищен после прививки. Судить о сроках действия вакцины можно будет через полгода.

Вирусолог сам получил вакцину, несмотря на то, что ему 85 лет. По словам ученого, вирус, который находится в вакцине, не может размножаться в организме человека. Он может вырабатывать иммунитет и антитела.

Видео опубликовано на TouTube-канале RT Россия.

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