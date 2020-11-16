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Названы основные причины потери сексуального влечения у мужчин
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Названы основные причины потери сексуального влечения у мужчин

Захар Чайченко

Здоровье

Египетские психологи советуют мужчинам не паниковать в том случае, если они неожиданно поняли, что сексуальное влечение к их партнеру начало угасать. Эксперты перечислили основные факторы, которые могут негативно повлиять на интимную жизнь в паре.

По словам специалистов, стабильные и долгосрочные отношения могут породить скуку. Все дело в том, что партнеры с повышенным уровнем сексуального желания могут почувствовать себя отвергнутыми, а партнеры, у которых уровень либидо низкий, могут почувствовать себя в западне. Прикосновения, дружеские поцелуи и объятия со временем постепенно исчезают из их жизни, порождая хроническое недовольство.

Вторым фактором, влияющим на либидо, является чрезмерная физическая нагрузка, которая сопровождается истощением мужских гормонов — тестостерона и лютеина.

Ученые американского университета Северной Каролины провели исследовательскую работу, в которой были задействованы 1077 мужчин, занимающихся не менее 10 часов в неделю активными видами спорта: бегом, ездой на велосипеде, плаванием или тяжелой атлетикой. Все участники исследования в конце сообщили о потере сексуального влечения, передает зарубежное издание Sasapost.

Третья причина, способная ухудшить либидо сильного пола — это депрессия. Национальный институт здоровья США вообще обозначил депрессию, как единственную психологической причину снижения сексуального влечения. К слову, низкая самооценка, связанная с депрессией, также способна повлиять на либидо не в самом позитивном ключе.

Четвертой причиной может стать беременность партнерши. За тот период, пока ребенок находится в животе и до отлучения его от груди, отношения становятся другими. Одних отцов возбуждает беременность своей второй половины, в то время как другие теряют к ней интерес.

Сексологи советуют поддерживать контакт со второй половинкой с помощью поцелуев, объятий и всевозможных любовных прелюдий.

Замыкают список снижения либидо три самых распространенных проблемы: возраст, дефицит мужских гормонов и лекарства, которые могут повлиять на степень эрекции и снизить уровень влечения к своему партнеру.

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