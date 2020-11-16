Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии оставленного в запертой машине малыша

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Найденная в запертой машине в Москве годовалая девочка провела ночь с матерью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в понедельник, 16 ноября.

По ее словам, женщина заперла ребенка в автомобиле, пока ходила в магазин. На данный момент ребенок возвращен семье, он находится дома.

Ранее сообщалось, что прохожие на улице Маршала Савицкого увидели в запертой машине оставленного в одиночестве плачущего ребенка. Родных девочки рядом не оказалось, поэтому очевидцы вызвали спасателей.

— Мама оставила спящего ребенка в машине и пошла в магазин, когда вернулась, на месте уже были спасатели, которые извлекли девочку из салона автомобиля. Ребенок провел ночь дома, с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — цитирует Ярославскую РИА Новости.

Она уточнила, что по факту случившегося проводится проверка.

Омбудсмен напомнила родителям, что такие действия могут попасть под статью «Оставление в опасности». Ольга Ярославская призвала родителей быть внимательными и ответственными, никогда не оставлять детей одних.

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