Боялась не прокормить: украинка попыталась продать в Москве новорожденного сына

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В Москве женщина пыталась продать новорожденного сына за полмиллиона рублей. На объявление, размещенное матерью в Сети, отозвались общественники. Они под видом покупателей связались с женщиной, после чего обратились в полицию.

Как сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» руководитель пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин, злоумышленницей оказалась 24-летняя гражданка Украины.

По его словам, женщина договорилась с покупателями встретиться в одном из заведений в районе Тушино, куда и прибыла вместе с младенцем. В ресторане молодую мать ожидала семейная пара. Ребенка, которому не было даже недели от роду, мать оценила в 500 тысяч рублей. После передачи денег женщина пересчитала их, подписала расписку и вручила новорожденного «новым родителям».

Как пояснили в МВД, покупателями оказались сотрудники московского уголовного розыска.

— В результате отработки оперативной информации при передаче младенца и денежных средств сотрудники полиции на Лодочной улице задержали 24-летнюю подозреваемую, — сообщил Васенин.

В настоящее время женщина дает показания. Известно, что украинка переехала в российскую столицу пять лет назад. Все это время она нигде не работала, но имела разрешение на временное проживание на территории РФ.

Задержанная призналась, что решила продать малыша, когда узнала о беременности. По словам женщины, у нее уже есть старший сын, и она «была не в состоянии прокормить двоих».

Второго сына украинка родила в домашних условиях, никаких документов на него у матери не было. Правоохранители сейчас устанавливают место проживания отца новорожденного.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Жизни самого малыша больше ничего не угрожает, он доставлен в больницу. Это подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Я знаю о случившейся ситуации и взяла ее на контроль. Мама ребенка действительно гражданка Украины. На данный момент она находится в отделении [полиции] <...> Ее новорожденный сын сейчас в безопасности, его направили в детскую больницу для осмотра и затем уже им займутся специалисты социальной службы, — приводит ТАСС слова Ярославской.

Омбудсмен пообещала следить за ситуацией.

Уголовное дело в отношении матери младенца возбуждено по статье 127 Уголовного кодекса РФ «Продажа несовершеннолетнего». Об этом сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова. По ее словам, преступная деятельность задержанной пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска Москвы, сделка по продаже ребенка проходила в рамках оперативных мероприятий.

Сейчас решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы. Женщину могут лишить родительских прав, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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