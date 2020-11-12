Уголовное дело возбудили по факту продажи новорожденного ребенка в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по факту продажи новорожденного ребенка на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, 24-летняя девушка разместила в Сети объявление о продаже ребенка. В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей денег в размере 500 тысяч рублей. В четверг, 12 ноября, в помещении одного из ресторанов она передала младенца покупательнице и написала расписку. Девушку задержали с поличным.

Жизни ребенка ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении женщины.

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