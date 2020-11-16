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Производство лекарств в Москве выросло на 28 процентов в 2020 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Производство лекарств в Москве выросло на 28 процентов в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Столичное производство лекарств и медицинских материалов выросло на 28 процентов с января по сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что столичная промышленность быстро адаптировалась к взрывному росту спроса на санитайзеры, средства для дезинфекции, а также индивидуальной защиты.

— В условиях серьезно ограниченного спроса на внешних рынках (где также идет борьба с пандемией и стандартная структура потребления сильно изменилась) это стало хорошей точкой роста для экономики столицы. В то же время рост производства пищевых продуктов составил 19 процентов, то есть отрасль медицины и лекарственных средств растет значительно быстрее, — сказал Ефимов.

По его словам, пандемия коронавируса и ее последствия значительно ускорили цифровую трансформацию и переход в онлайн предприятий, которые раньше концентрировались на офлайн-спросе. Период самоизоляции дал импульс развитию онлайн-сектора, рост которого продолжится и после пандемии.

Ранее Ефимов сообщил, что экспорт московской фармацевтической продукции вырос на треть с начала года. По его словам, за восемь месяцев этого года экспорт увеличился на 32 процента и составил 197,8 миллиона долларов США. В прошлом году этот показатель немного превысил 150 миллионов долларов.

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