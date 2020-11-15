Глава Минпромторга заявил, что ситуация с лекарствами в России улучшается

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ситуация с наличием лекарств в российских аптеках улучшается после резкого роста спроса. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в воскресенье, 15 ноября.

— Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности, — пояснил министр в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, он отметил, что объем потребления лекарственных препаратов в РФ увеличился в 15 раз.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах страны аптеки начали испытывать дефицит лекарств из-за ажиотажного спроса населения. В частности, на фоне осложнения эпидемиологической ситуации из-за пандемии жители России начали скупать лекарства впрок.

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