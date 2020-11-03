Систему маркировки лекарств упростили в России

Фото: pexels.com/freestocks.org

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому порядок работы с системой маркировки лекарств в стране будет упрощен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ во вторник, 3 ноября.

Уточняется, речь идет о системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

— Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли, — уточнили в пресс-службе кабмина РФ.

Так, согласно постановлению, аптеки и медучреждения будут выводить лекарства из оборона через кассы и регистраторы сразу после уведомления о поступлении препаратов. Также до 1 июля следующего года будут действовать упрощенные механизмы «обратной приемки» лекарств при их ввозе и обороте внутри страны.

Кроме того, до 1 февраля 2021 года введут дополнительное упрощение. Так, производители обязаны наносить коды на лекарства, аптеки их сканировать на кассе, при этом все операции по движению товара облегчаются, уточнили в пресс-службе.

Читайте также: Путин поручил проработать стратегию развития спорта в России до 2030 года