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«Где-то не уберегли»: Диана Гурцкая второй раз заболела коронавирусом
Фото: instagram.com/gurtskayadiana_official_group/

«Где-то не уберегли»: Диана Гурцкая второй раз заболела коронавирусом

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Диана Гурцкая заболела коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил брат заслуженной артистки России Роберт.

По его словам, исполнительница соблюдала все меры предосторожности.

— Где-то не уберегли Диану, — цитирует Роберта РИА Новости.

Брат певицы уточнил, что Гурцкая уже болела коронавирусом прошлым летом. Тогда, как отмечает родственник артистки, болезнь протекала бессимптомно.

На данный момент исполнительница лечится дома и в удаленном формате ведет благотворительную работу.

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