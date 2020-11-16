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«COVID в голове»: Светлаков пожаловался на сильные головные боли из-за коронавируса
Фото: instagram.com/ssvetlakov

«COVID в голове»: Светлаков пожаловался на сильные головные боли из-за коронавируса

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский актер, сценарист и продюсер Сергей Светлаков приостановил съемки и творческую деятельность из-за коронавирусной инфекции. На данный момент он находится в больнице, где за артистом присматривают врачи.

Периодически шоумен выходит на связь с подписчиками в социальной сети Instagram, чтобы рассказать им о своем самочувствии. Накануне он рассказал о сильной боли в голове. Для наглядности юморист сопроводил публикацию роликом, на котором запечатлен двигающийся с жутким грохотом по шахте вагончик.

— Во время COVID в голове, — подписал пост Светлаков.

Фолловеры пожелали артисту здоровья и рассказали, что чувствовали во время болезни сами.

«Очень сильная интоксикация...все тело отказывает...есть не хочется..я вас понимаю Сергей», «Два дня пишу всем знакомым, во время засыпания в голове именно такие странные темные сумбурные картинки», «Сергей! Выздоравливайте», — написали фанаты.

Ранее Светлаков подтвердил, что ему поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Он рассказал, что у него «есть небольшое поражение в легких от COVID и температура», в связи с чем его убедили в необходимости госпитализации.

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