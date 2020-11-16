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Виктора Дробыша выписали из больницы после лечения от COVID-19
Фото: youtube.com / Виктор Дробыш | Интервью ВОКРУГ ТВ

Виктора Дробыша выписали из больницы после лечения от COVID-19

Юлия Ямпольская

Звезды

Виктора Дробыша выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на композитора.

По словам музыканта, заболевание протекало в несложной форме.

— Уже выписали. Теперь надо некоторое время изолироваться, как предписано по закону. А так все нормально, — уточнил Дробыш.

Ранее стало известно, что Дробыш получил положительный тест на COVID-19. Болезнь продюсера протекала со средней степенью тяжести. Однако столичные врачи решили подстраховаться и отправили Дробыша в больницу, чтобы коронавирус не перешел в более тяжелую форму. К слову, сам артист сообщил, что у него диагностировали COVID-19, еще неделю назад.

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