Виктора Дробыша выписали из больницы после лечения от COVID-19

Фото: youtube.com / Виктор Дробыш | Интервью ВОКРУГ ТВ

Виктора Дробыша выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на композитора.

По словам музыканта, заболевание протекало в несложной форме.

— Уже выписали. Теперь надо некоторое время изолироваться, как предписано по закону. А так все нормально, — уточнил Дробыш.

Ранее стало известно, что Дробыш получил положительный тест на COVID-19. Болезнь продюсера протекала со средней степенью тяжести. Однако столичные врачи решили подстраховаться и отправили Дробыша в больницу, чтобы коронавирус не перешел в более тяжелую форму. К слову, сам артист сообщил, что у него диагностировали COVID-19, еще неделю назад.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Татьяна Буланова рассказала, как перенесла микроинсульт