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Сергей Светлаков подтвердил, что заболел коронавирусом
Фото: instagram.com/ssvetlakov/

Сергей Светлаков подтвердил, что заболел коронавирусом

Татьяна Плотникова

Общество

Актер и шоумен Сергей Светлаков подтвердил, что ему поставили диагноз «коронавирусная инфекция».

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что у Светлакова подтвердился COVID-19, представитель звезды Татьяна Васильева опровергла данную информацию.

Позднее Светлаков рассказал, что у него «есть небольшое поражение в легких от COVID и температура», в связи с чем его убедили в необходимости госпитализации.

— Глобально все под контролем, — цитирует шоумена РИА Новости.

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диагнозСергей Светлаковкоронавирус
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