Сергей Светлаков подтвердил, что заболел коронавирусом
Актер и шоумен Сергей Светлаков подтвердил, что ему поставили диагноз «коронавирусная инфекция».
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что у Светлакова подтвердился COVID-19, представитель звезды Татьяна Васильева опровергла данную информацию.
Позднее Светлаков рассказал, что у него «есть небольшое поражение в легких от COVID и температура», в связи с чем его убедили в необходимости госпитализации.
— Глобально все под контролем, — цитирует шоумена РИА Новости.
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