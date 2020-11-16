Уголовное дело возбудили в отношении главы администрации Волгодонска

Фото: Официальный сайт администрации города Волгодонска

Главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова заподозрили в подстрекательстве к превышению должностных полномочий с ущербом в 16 миллионов рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что в отношении главы администрации было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. Согласно версии следствия, в 2017 году чиновник с помощью своих указаний склонил директораМКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» к превышению должностных полномочий. В частности, от директора потребовали подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог общего назначения в Волгодонске.

На сайте СК уточняется, что в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении главы городской администрации.

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