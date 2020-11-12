Глава минздрава Иркутской области ушла в отставку после коррупционного скандала

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг, 12 ноября.

— Министр здравоохранения Наталья Ледяева ушла в отставку на основании собственного заявления об увольнении, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по факту поставок в Иркутскую область партии медицинских масок по поддельным документам. Ущерб региональному бюджету оценили в 40 миллионов рублей. СМИ сообщили, что в деле замешан сын Ледяевой. Министр находилась на больничном после коррупционного скандала.

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