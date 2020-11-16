«Хочу помочь»: Валерий Меладзе попросил медиков дать ему доступ в «красные зоны» больниц

Фото: Пресс-служба Валерия Меладзе

Российский исполнитель Валерий Меладзе заявил о желании поддержать медиков и пациентов коронавирусных отделений столичного региона. Об этом артист рассказал в личном аккаунте в Instagram.

Певец пояснил, что его обращение адресовано врачам Москвы и Московской области. Как сказал Мелазде, он хочет получить доступ в «красные зоны» больниц, поскольку это может быть полезным для пациентов и самих медработников.

— Это не акция, не попытка пропиариться. Я отключаю все комменты в своем Instagram и просто хочу помочь, применить свои силы, свои возможности и умения, — отметил музыкант.

Он также призвал медиков связаться с ним или с его директором. Меладзе заключил, что он не намерен доказывать кому-либо, что ответит за свои слова, подчеркнув, что они будут подкреплены действиями.

Ранее Валерий Меладзе призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.

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