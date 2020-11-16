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Выставка, посвященная зарубежным театрам, открылась в столице
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Выставка, посвященная зарубежным театрам, открылась в столице

Оксана Васильева

Афиша

С 16 по 22 ноября в Москве проходит уличная фотовыставка перед театром Et Cetera о жизни русских театров за рубежом.

В проекте приняли участие театры из шести стран — Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Выставка создана специально для Второго фестиваля русских зарубежных театров, который покажет лучшие спектакли шести русскоязычных театров на сценах Et Cetera и «Современника».

Фестиваль стартует в Московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина 16 ноября. В этот день перед входом в театр развернется выставка, экспозиция которой собрана из фотографий и исторических материалов из архивов русских зарубежных театров. «Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня». Она отразит почти вековую историю развития театральной жизни русских театров, которые находятся за пределами современной России. Это фотографии и исторические документы, рассказы очевидцев и интересные факты о легендарных коллективах. Выставка предназначена для самого широкого круга зрителей, интересующихся историей театра.

Подобная выставка в рамках фестиваля будет представлена вниманию московской публики впервые.

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театры#выставкафестиваль
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