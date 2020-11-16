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Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ сократился на 48 процентов к середине ноября
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ сократился на 48 процентов к середине ноября

Евгения Звощик

Транспорт

Пассажиропоток через крупнейшие российские аэропорты по состоянию на 15 ноября 2020 года сократился на 48 процентов в сравнении аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщили в Международной ассоциации аэропортов (МАА) в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что падение перевозок в октябре было на уровне 35 процентов год к году. При этом к 1 ноября оно уже ускорилось до 42 процента. Кроме того, в ассоциации напомнили о показателях весной текущего года. В частности, в марте после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19 перевозки через крупнейшие аэропорты РФ снизились на 25 процентов. Затем в апреле и мае было зафиксировано снижение на 91 процент и на 90 процентов соответственно. Ситуация начала выправляться летом после частичного снятия карантинных ограничений.

Уточняется, что статистика пассажиропотока аэропортов включает перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний, передает Интерфакс.

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