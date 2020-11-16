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Белоруссия призвала Польшу в кратчайшие сроки выдать основателей Telegram-канала «NEXTA»
Фото: youtube.com/вДудь

Белоруссия призвала Польшу в кратчайшие сроки выдать основателей Telegram-канала «NEXTA»

Евгения Звощик

В мире

Белорусские дипломаты провели встречу с Временным поверенным в делах Польши в Белоруссии Мартином Войцеховским. Об этом сообщили в белорусском Министерстве иностранных дел в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что польской стороне передали ноту с копией направленных Генпрокуратурой Белоруссии в адрес Минюста и Генпрокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Степана Путило и Романа Протасевича. Отмечается, что белорусская сторона выразила озабоченность «продолжающейся преступной деятельностью» Путило и Протасевича через созданные ими Telegram-каналы «NEXTA» и «NEXTA Live».

В связи с этим Варшаву призвали выдать обоих мужчин Белоруссии в кратчайшие сроки «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», сообщается на сайте МИД республики.

Напомним, NEXTA — Telegram-канал, известный в Белоруссии благодаря своей оппозиционной направленности. В нем активно освещаются протесты, происходящие в республике после президентских выборов. Кроме того, канал призывает своих подписчиков к несанкционированным акциям.

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