Более 700 участников акций протеста задержали в Белоруссии 15 ноября

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Более 700 человек задержали в воскресенье, 15 ноября, во время акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова в понедельник, 16 ноября.

Она отметила, что всего в стране зафиксировали 35 несанкционированных массовых мероприятий. При этом значительный приток граждан отмечался на так называемой «площади перемен» в Минске.

— Организаторы протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко…После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих, были задержаны наиболее активные участники, — уточнила Чемоданова в Telegram-канале.

Она добавила, что задержанные были водворены в места содержания до рассмотрения в суде их дел по административным правонарушениям.

Напомним, 12 ноября Минздрав Белоруссии подтвердил смерть 31-летнего Романа Бондаренко из-за травм, полученных во время драки с неизвестными. По данным местных СМИ, 11 ноября вечером в один из минских дворов, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и масках и стали снимать бело-красно-белые ленты, развешанные на территории.

После этого началась потасовка, в результате которой и пострадал Бондаренко. Его госпитализировали в медучреждение, где сделали операцию, но мужчина скончался. Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту происшествия. По информации ряда СМИ, после драки Бондаренко был доставлен в центральное РУВД в Минске, а после — с многочисленными побоями в медучреждение.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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