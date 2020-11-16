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В МИД уточнили, когда состоится следующее председательство России в БРИКС
Фото: youtube.com / RT на русском

В МИД уточнили, когда состоится следующее председательство России в БРИКС

Евгения Звощик

Внешняя политика

Российская Федерация поменялась с Бразилией очередностью председательств в БРИКС. В следующий раз РФ возглавит объединение в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ и шерпа в БРИКС Сергей Рябков в понедельник, 16 ноября.

Он также отметил, что традиция преемственности в БРИКС «весьма сильна», а изложенные в традиционном докладе итоги очередного председательства используются в дальнейшем в работе объединения.

Кроме того, Рябков пояснил, что в год российского председательства в БРИКС удалось организовать более 130 мероприятий, несмотря на пандемию. При этом данные мероприятия были переведены в большинстве своем в видеорежим или очно-виртуальный режим, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Группа БРИКС (BRICS) была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума, в котором участвовали главы министерств экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Спустя четыре года к объединению присоединилась Южно-Африканская Республика. Страны-участницы в ходе саммитов и встреч министров различных ведомств обсуждают проблемы финансового, политического и научно-технического характера. Кроме того, БРИКС решает вопросы преодоления глобального финансово-экономического кризиса и повышения уровня жизни населения.

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