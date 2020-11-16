Додон после поражения на президентских выборах вновь станет председателем Партии социалистов

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон, проигравший ранее второй тур выборов главы республики, вновь станет председателем Партии социалистов (ПСРМ). Об этом он сообщил в понедельник, 16 ноября.

По его словам, такую возможность ему предложили депутаты-социалисты в ходе беседы. Как уточнил Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook, он вернется на пост председателя партии в соответствии с ее уставными положениями.

Додон возглавляет Партию социалистов с 2012 года. В 2016-м, будучи председателем ПСРМ, он выиграл выборы президента. Незадолго до этого парламентское большинство приняло поправки, согласно которым главе государства запрещается быть членом партии. До вступления в должность президента Додон сложил полномочия главы партии.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

По итогам второго тура Санду набрала 57,75 процента голосов. За действующего лидера страны Игоря Додона, баллотирующегося на второй срок, проголосовали 42,25 процента избирателей.

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