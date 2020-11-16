Число получателей пособий по безработице в 2020 году в России выросло в пять раз

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Количество получателей пособий по безработице в этом году увеличилось в пять раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов в понедельник, 16 ноября, во время заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

По его словам, текущий год является не самым простым с точки зрения занятости. Однако, как пояснил Кирсанов, власти смогли обеспечить поддержку гражданам, потерявшим работу.

Кирсанов добавил, что на данный момент число получателей пособий понемногу уменьшается, передает ТАСС.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в некоторых российских регионах в центры занятости пришло больше россиян, чем было официально уволено. Он уточнил, что в центры занятости обратились также и те, кто ранее не работал или не имел официального места работы.

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