Стала известна площадь разлива топлива после схода вагонов под Владимиром

Фото: МЧС России по Владимирской области

Площадь разлива мазута после схода вагонов возле станции Новки-1 во Владимирской области составила 12,5 тысячи квадратных метров. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили на сайте МЧС России по Владимирской области.

С рельсов сошли 30 вагонов из 54. Это привело к разливу шести цистерн с мазутом. В результате инцидента пострадал один человек. Также нарушены габариты двух путей.

В настоящее время на месте происшествия задействованы 96 человек и 27 единиц техники. Ведется работа по недопущению возгорания сошедших с рельсов вагонов с горюче-смазочными материалами.

Читайте также: СК проверит информацию о травмировании девушки в столичном картинг-клубе