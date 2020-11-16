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Стала известна площадь разлива топлива после схода вагонов под Владимиром
Фото: МЧС России по Владимирской области

Стала известна площадь разлива топлива после схода вагонов под Владимиром

Кирилл Николаев

Происшествия

Площадь разлива мазута после схода вагонов возле станции Новки-1 во Владимирской области составила 12,5 тысячи квадратных метров. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили на сайте МЧС России по Владимирской области.

С рельсов сошли 30 вагонов из 54. Это привело к разливу шести цистерн с мазутом. В результате инцидента пострадал один человек. Также нарушены габариты двух путей.

В настоящее время на месте происшествия задействованы 96 человек и 27 единиц техники. Ведется работа по недопущению возгорания сошедших с рельсов вагонов с горюче-смазочными материалами.

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