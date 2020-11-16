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Московские врачи отправились в Екатеринбург для борьбы с COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московские врачи отправились в Екатеринбург для борьбы с COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Московские врачи отправились в Екатеринбург для оказания консультативно-методической и практической помощи местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что медицинскую бригаду возглавил врач-хирург госпиталя для ветеранов войн № 1 Сергей Андреев. В Екатеринбург были направлены инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог. Все специалисты уже лечили пациентов с коронавирусом.

Московские медики помогут коллегам внедрить алгоритмы оказания помощи заболевшим коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене, передадут опыт организации работы амбулаторных КТ-центров, проведут лекции и семинары.

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