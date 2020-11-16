Минздрав РФ назвал число находящихся в реанимации пациентов с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России выросло число пациентов с коронавирусом в реанимации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 16 ноября.

По словам главы Минздрава, в стране на сегодняшний день заняты около 5,3 тысячи реанимационных коек.

В целом ситуация с ковидом в России остается напряженной, отмечает Мурашко.

— За последнюю неделю количество выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком стабильном уровне, — цитирует РИА Новости министра.

Он добавил, что при этом помощь зараженным по всей стране оказывают почти 510 тысяч медработников.

Ранее стало известно, что московские врачи совершают более 22 тысяч выездов в день к пациентам с COVID-19.

Читайте также: Роспотребнадзор установил срок выполнения теста на COVID-19