Московские врачи совершают более 22 тысяч выездов в день к пациентам с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве врачи ежедневно совершают около 22 тысяч выездов на дом к пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в понедельник, 16 ноября.

По его словам, ситуация с COVID-19 в столице достаточно напряженная. Положительные тесты на коронавирус подтверждаются каждый день в среднем у шести тысяч человек.

— Помимо этого есть вызовы к тем, у кого уже врач был, у кого есть ухудшение состояния. Каждый день не менее 22 тысяч выездов на дом мы делаем, это я еще не беру во внимание телемедицину: 350 операторов сидят и постоянно звонят, в том числе тем, у кого пневмония обнаружилась в КТ-центре и кто сидит дома, — сказал Хрипун.

Он уточнил, что врачи могут обнаружить коронавирус у пациента, приехав к нему на вызов по ОРВИ. Глава департамента добавил, что из-за сложной ситуации в городе иногда приходится ждать врача. Но медики приезжают на вызов и в случае необходимости отправляют пациентов в КТ-центр, передает слова Алексея Хрипуна ТАСС.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предписал давать результат COVID-теста в течение 48 часов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова объяснила, сколько отрицательных тестов на COVID-19 нужно для выписки