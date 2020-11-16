Бледанс перечислила качества идеального спутника

Фото: instagram.com/bledans

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс перечислила качества человека, которого может назвать «своим». По ее словам, важным для нее является чувство юмора.

— Очень важно, чтобы мы могли смеяться и переживать по одним вещам и, конечно, каждая женщина должна чувствовать заботу, — отметила звезда.

Бледанс добавила, что забота проявляется зачастую не в дорогих подарках и широких жестах, а в мелочах. Например, момент, когда мужчина укрывает возлюбленную пледом или приносит чай, позволяет ей ощущать себя защищенной.

Также сближает пару взаимная поддержка, совместные хобби и отдых — такие вещи позволяют расслабиться и чувствовать себя комфортно.

Кроме того, Бледанс назвала пандемию коронавируса проверкой на прочность человеческих чувств. Многим приходилось проводить вместе много времени. Актриса и ее возлюбленный выдержали испытание, передает ФАН.

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