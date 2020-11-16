Многодетные семьи теперь могут оформить ежегодную выплату на школьную форму онлайн

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Многодетные семьи теперь могут оформить ежегодную выплату на приобретение школьной формы в Подмосковье онлайн, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

— Раньше получить выплату на обучающегося можно было только при личном посещении МФЦ, так как требовались оригиналы документов. Теперь все необходимые сведения запрашиваются через электронное взаимодействие между ведомствами, а услуга предоставляется полностью онлайн, — сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что данная выплата на обучающегося является дополнительной мерой социальной поддержки в регионе. Размер выплаты составляет 3000 рублей, а подать заявление нужно 5 декабря текущего календарного года. Срок оказания услуги — 10 рабочих дней.

Ранее ФАН писало, что так как деньги выплачивают из региональных бюджетов, размеры поддержки устанавливают на местах. Самые крупные выплаты полагаются жителям столицы. Ежегодно они могут получать по 10 560 рублей, но потратить эти деньги разрешено только на одежду для школы и на канцтовары.

Также маркетолог Екатерина Дворникова напомнила, что перед покупкой школьную форму следует нюхать. Если одежда имеет резкий запах, то приобретать ее для школьника не стоит. Кроме того, желательно приобретать форму нейтральных цветов, поскольку яркий оттенок означает наличие красителей, которые также могут иметь запах и провоцировать аллергию, передает сайт argumenti.ru.

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