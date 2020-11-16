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Кадыров приказал заменить героев Marvel в детском центре на национальных героев Чечни
Рамзан Кадыров рассказал, что посетил с инспекцией построенный в городе Курчалой высотный комплекс / Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Кадыров приказал заменить героев Marvel в детском центре на национальных героев Чечни

Юлия Курганова

Общество

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил убрать изображения персонажей американских фильмов, которые были использованы при оформлении детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое, и заменить их национальными героями.

Он сообщил в соцсети «ВКонтакте», что в понедельник, 16 ноября, посетил с инспекцией построенный в Курчалое высотный комплекс, проверил его готовность к сдаче и «внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок». В ходе осмотра Кадыров увидел героев популярных американских фильмов — Железного человека, Тора и Капитана Америку, которые были изображены на стенах детского центра.

— Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии, разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют, — дал поручение глава Чечни сопровождавшим его чиновникам.

Кадыров приказал заменить героев Marvel в детском центре на национальных героев Чечни

Он рассказал, что в новый высотный комплекс входит два девятиэтажных, четыре восьмиэтажных и три семиэтажных дома, в них 264 квартиры, а так же торговые и офисные помещения. Кадыров отметил, что планирует превратить Курчалой в один из самых благоустроенных и комфортных для проживания городов в России.

Бывший райцентр Курчалой с населением более 26 тысяч человек преобразовали в город в 2019 году решением парламента Чечни.

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Рамзан КадыровMarvelдетский центр
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