Кремль не счел нужным продолжать дискуссию о споре Жириновского и Кадырова

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Кремле не считают целесообразным продолжение дискуссии по поводу перепалки между главой Чечни Рамзаном Кадыров и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нами было сказано все, что нужно, по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию, — приводит РИА Новости его слова.

Напомним, политики поспорили на фоне скандального убийства учителя под Парижем. Педагог показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, что, предположительно, и стало мотивом для совершения преступления.

Комментируя происшествие, Кадыров осудил погибшего, а также президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, оправдывает карикатуры, тем самым подталкивая мусульман к радикальным действиям.

В свою очередь Жириновский посоветовал главе Чечни не вмешиваться в это дело, однако тот возмутился просьбе и в ответ потребовал от парламентария извинений.

СПРАВКА «ВМ»

В пятницу, 16 октября, неизвестный обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревался родственник одного из учеников. Полицейские ликвидировали нападавшего, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством. Следствие задержало уже десять человек по этому делу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве учителя имел чеченское происхождение и жил в Москве. Позднее он переехал во Францию и находился на ее территории в статусе беженца. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что чеченцы не имеют никакого отношения к произошедшему.

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